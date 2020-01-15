Следствие установило, что 13 июня 2019 года Максим Соколов-младший напал на мать в их доме и не менее 19 раз ударил ее ножом, сообщает «Mash на Мойке».

Экспертиза подтвердила, что Максим был невменяем. После нападения на мать 18-летний парень начал бить попытавшегося заступиться младшего брата, 15-летнего Арсения — подросток смог уцелеть.

Прокуратура запросила для Соколова-младшего принудительное лечение. Дело будут рассматривать во Всеволожском городском суде.

13 июня 2019 года в семье бывшего вратаря, вице-чемпиона мира-2002, чемпиона России-2004 Максима Соколова произошла страшная трагедия. Ножом была убита его супруга Ирина и тяжело ранен старший сын. В качестве единственных подозреваемых были дети бывшего вратаря: 18-летний Максим (найденный на месте преступления раненым) и 15-летний Арсений.

Следователи опровергли информацию о результатах экспертизы по убийству жены Максима Соколова //

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии