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Сегодня, 19:26

«Омские ястребы» забросили восемь шайб «Красной Армии» в третьем матче серии полуфинала плей-офф МХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Омские ястребы» и «Красная Армия» провели третий матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Харламова. Омская команда повторила результат «Красной Армии» во втором матче (восемь шайб) и победила — 8:4.

Омская команда впервые в этом противостоянии открыла счет, но армейцы три раза реализовали большинство и в начале второго периода повели 3:1. «Ястребы» забросили пять шайб подряд и перевернули игру: на второй перерыв соперники отправились при счете 6:3. В перерыве Ринат Хасанов сменил вратаря, вместо Кирилла Самсонова на площадке появился Всеволод Скотников.

В начале третьего периода армейцы снова реализовали большинство, но на 51-й минуте Егор Брютов получил дисциплинарный штраф за атаку в голову и был удален до конца матча. Омичи еще дважды забили в большинстве.

Самыми результативными игроками хозяев стали Егор Сердюк (1+3), Вячеслав Малов (2+1) и Глеб Трикозов (1+2). Дубль оформил Даниил Фесенко. В составе «Красной Армии» 3 (1+2) очка набрал защитник Артем Дуда.

«Ястребы» сократили отставание в серии, 1-2. Четвертый матч пройдет в Омске 8 апреля.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1038990/
ХК Красная Армия
ХК Омские ястребы
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