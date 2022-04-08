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Сегодня, 20:23

Финалисты Кубка Харламова определятся в пятых матчах серий. Мичков оформил хет-трик за «СКА-1946»

Финалисты Кубка Харламова определятся в пятых матчах серий
Иван Шитик
Корреспондент
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«Омские ястребы» одержали волевую победу над «Красной Армией» (4:1) в четвертом матче полуфинале розыгрыша Кубка Харламова.

Омская команда выиграла обе домашние встречи и спасла серию с лучшей командой Западной конференции. Победитель противостояния определится в пятом матче.

Также в пятом матче будут выяснять сильнейшего на Востоке. «СКА-1946» во втором овертайме вырвал победу у «Ирбиса» — 4:3.

Хет-трик в составе «СКА-1946» оформил нападающий Матвей Мичков. В его активе в том числе победный гол

ХК Ирбис
ХК Красная Армия
ХК Омские ястребы
ХК СКА-1946
Матвей Мичков
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