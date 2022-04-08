Финалисты Кубка Харламова определятся в пятых матчах серий. Мичков оформил хет-трик за «СКА-1946»
Финалисты Кубка Харламова определятся в пятых матчах серий
«Омские ястребы» одержали волевую победу над «Красной Армией» (4:1) в четвертом матче полуфинале розыгрыша Кубка Харламова.
Омская команда выиграла обе домашние встречи и спасла серию с лучшей командой Западной конференции. Победитель противостояния определится в пятом матче.
Также в пятом матче будут выяснять сильнейшего на Востоке. «СКА-1946» во втором овертайме вырвал победу у «Ирбиса» — 4:3.
Хет-трик в составе «СКА-1946» оформил нападающий Матвей Мичков. В его активе в том числе победный гол
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