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MVP Кубка Харламова продолжит карьеру в Финляндии

17:00

Вратарь МХК «Динамо» Вадим Жеренко, признанный самым ценным игроком плей-офф Молодежной хоккейной лиги, продолжит карьеру в Финляндии.

«Хочу выразить слова благодарности всем болельщикам, партнерам по команде, тренерам и руководству клуба за непередаваемые эмоции и ту радость, с которой я выходил на лед в течение трех лет в составе клуба. Это было незабываемое время, которое навсегда останется в моем сердце.

Посовещавшись с моей семьей, я принял непростое для себя решение — провести ближайший сезон в Финляндии. Я ни в коем случае не прощаюсь с вами, а расстаюсь на время. Спасибо большое, бело-голубая семья», — написал Жеренко на своей странице в Instagram.

 

Он стал лучшим в плей-офф по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

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