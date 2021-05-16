«Молот» планирует снова создать команду в МХЛ

В чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2021/2022 планирует участвовать молодежная хоккейная команда «Молот», базирующаяся в Перми. МХЛ рассматривает пакет документов от клуба, сообщает сайт лиги.

В последний раз молодежная команда из Перми выступала в МХЛ в сезоне-2013/2014. Годом ранее в лигу вступил клуб «Октан», который стал победителем первого розыгрыша первенства МХЛ и заработал право играть чемпионате. В следующем сезоне команда сменила название на «Молот». После этого пермяки вернулись в МХЛ еще на один сезон.

Взрослая команда из Перми выступает в ВХЛ с сезона-2020/2011.