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«Молот» планирует снова создать команду в МХЛ

11:01
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В чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2021/2022 планирует участвовать молодежная хоккейная команда «Молот», базирующаяся в Перми. МХЛ рассматривает пакет документов от клуба, сообщает сайт лиги.

В последний раз молодежная команда из Перми выступала в МХЛ в сезоне-2013/2014. Годом ранее в лигу вступил клуб «Октан», который стал победителем первого розыгрыша первенства МХЛ и заработал право играть чемпионате. В следующем сезоне команда сменила название на «Молот». После этого пермяки вернулись в МХЛ еще на один сезон.

Взрослая команда из Перми выступает в ВХЛ с сезона-2020/2011.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/1/1028291/

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