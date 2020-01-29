«Мамонты Югры» обыграли «Авто», «Стальные лисы» выиграли у «Ирбиса»
Завершился игровой день в регулярном чемпионате Париматч МХЛ.
«Мамонты Югры» обыграли «Авто» — 4:2. «Стальные Лисы» выиграли у «Ирбиса» — 3:2 Б.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «Тайфун» (Уссурийск) — 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Голы: Лапшин — 22 (Терещенко, Козлов), 14:57 — 0:1. Жеребкин — 11 (Агеев, Ахметвалиев), 20:44 — 1:1. Рогозин — 8 (бол., Долотов, Бунов), 23:30 — 1:2. Кротов — 13 (Нуруллин, Пичугин), 23:47 — 2:2. Лапшин — 23 (бол., Терещенко, Долотов), 40:47 — 2:3. Кротов — 14 (Курилкин), 49:13 — 3:3. Баранов — 6 (Кротов), 53:57 — 4:3. Самсыкин — 7 (Баранов, Чеботарев), 57:37 — 5:3.
Вратари: Кузьменко — Шаров (58:20 — 59:41).
Судьи: Гайсин, Литвинов.
29 января. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Ирбис» (Казань) — 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Мухин — 14 (Любчич, Галиаскаров), 40:20 — 0:1. Варагян — 11 (Господынько, Олейников), 52:01 — 1:1. Христанов — 6 (Шабанов), 55:31 — 1:2. Олейников — 6 (бол., Хайруллин, Бабинцев), 59:45 — 2:2.
Победный буллит: Шешин.
Вратари: Камышников (58:43 — 59:45) — Ахтямов.
Судьи: Багров, Хартин.
29 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Белые медведи» (Челябинск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Горюнов-Рольгизер.
Вратари: Горбунов — Громовик.
Судьи: Кондратьев, Макашов.
29 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Авто» (Екатеринбург) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Ширгазиев — 17 (Руденко, Дрягилев), 6:59 — 0:1. Руденко — 13 (Ширгазиев), 19:07 — 0:2. Попов — 10 (Руденко, Ежов), 27:49 — 0:3. Захаров — 15 (Журавлев, Лоза), 32:36 — 1:3. Бухаров — 29 (Захаров), 37:21 — 2:3. Попов — 11 (бол., Воронин, Чусовитин), 46:29 — 2:4.
Вратари: Романов (55:25 — 56:32, 58:21) — Ступин.
Судьи: Ведерников, Гайнуллин.
29 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».