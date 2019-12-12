«Красная Армия» в овертайме уступила «Тайфуну»
Завершились матчи очередного дня регулярного чемпионата Париматч МХЛ.
«Тайфун» в овертайме обыграл «Красную Армию» (3:2 ОТ). «Белые Медведи» обыграли «Снежных барсов» — 7:3.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Тайфун» (Уссурийск) — «Красная Армия» (Москва) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шапошников — 3 (бол., Аноп, Комаров), 8:21 — 0:1. Бунов — 16 (Л. Михеев), 24:16 — 1:1. Трапезников — 2 (Лапшин, Долотов), 24:37 — 2:1. Пугачев — 11 (Аноп, Шапошников), 24:45 — 2:2. Дробин — 9, 63:58 — 3:2.
Вратари: Синегубкин — Киселев.
Судьи: Пестов, Якас.
12 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Белые медведи» (Челябинск) — 3:7 (0:3, 0:1, 3:3)
Голы: Удот — 6 (Сапожников), 2:40 — 0:1. Удот — 7 (Другаля, Мякишев), 13:04 — 0:2. Удот — 8 (Сапожников), 14:15 — 0:3. Балалаев — 1 (Зиновьев, Чупин), 21:40 — 0:4. Ширяев — 5 (Мансуров), 42:44 — 0:5. Александров — 11 (Диханбек, Шайхмедденов), 43:17 — 1:5. Александров — 12 (Сайко), 48:40 — 2:5. Гусейнов — 13 (бол., Мусоров), 51:46 — 3:5. Ширяев — 6 (п.в., Чупин, Зиновьев), 57:59 — 3:6. Мансуров — 1 (п.в.), 59:59 — 3:7.
Вратари: Каратаев (Калмыков, 40:00, 51:02 — 51:46, 57:31 — 57:59, 59:53 — 59:59) — Горбунов.
Судьи: Ведерников, Хуторов.
12 декабря. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Ирбис» (Казань) — «Спутник» (Альметьевск) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Мухин — 8 (бол., Галимзянов), 9:58 — 1:0. Ахметзянов — 4 (Ионов), 25:17 — 1:1. Беляев — 1 (Шестопалов, Шарипов), 28:55 — 1:2. Закиров — 11 (Мельников), 31:31 — 1:3.
Вратари: Ахтямов (Мосин, 28:55, 58:44) — Насыров.
Судьи: Гайсин, Литвинов.
12 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Панчук — 5 (Шавин), 5:52 — 1:0. Светов — 1 (бол., Никулин, Растворов), 29:00 — 2:0. Панчук — 6 (мен., Давыдов), 52:41 — 3:0.
Вратари: Меньшатов — Озолин.
Судьи: Анисимов, Барулин.
12 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».