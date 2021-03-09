Умер главный тренер «Красной Армии» Левицкий

Главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

«Александр Левицкий скончался в больнице, у него был инсульт», — сообщает источник.

Официальный сайт армейского клуба пока не подтверждает данную информацию.

Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют против «Спартака». Первая игра серии запланирована на 11 марта.