Умер главный тренер «Красной Армии» Левицкий
10:08
Главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
«Александр Левицкий скончался в больнице, у него был инсульт», — сообщает источник.
Официальный сайт армейского клуба пока не подтверждает данную информацию.
Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют против «Спартака». Первая игра серии запланирована на 11 марта.
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