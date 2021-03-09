Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    МХЛ

Умер главный тренер «Красной Армии» Левицкий

10:08
Александр Левицкий. Фото МХК «Красная Армия»
Александр Левицкий. Фото МХК «Красная Армия»
Теги:

Главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

«Александр Левицкий скончался в больнице, у него был инсульт», — сообщает источник.

Официальный сайт армейского клуба пока не подтверждает данную информацию.

Александр Левицкий возглавил «Красную Армию» в 2019 году. В нынешнем сезоне МХЛ армейцы заняли пятое место на «Западе» и пробились в плей-офф турнира, где сыграют против «Спартака». Первая игра серии запланирована на 11 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10858467

МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир