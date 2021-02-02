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Хоккеиста «Стальных лис» унесли на носилках со льда после удара о борт

16:23
Сергей Мозякин и Данила Юров (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Мозякин и Данила Юров (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче регулярного чемпионата МХЛ между «Стальными лисами» и «Омскими ястребами» во вторник, 2 февраля, игрок хозяев Данила Юров получил травму, после которой его унесли с площадки на носилках.

Эпизод произошел в начале второго периода. Защитник омичей Артем Кулаков толкнул Юрова на борт, за что получил штраф «5+20» до конца игры. 17-летний нападающий «Лис» не смог самостоятельно покинуть площадку.

По информации спецкора «СЭ» Алексея Шевченко, Юров сейчас отправится в больницу на обследование, однако, по предварительным данным, никаких серьезных повреждений нет. Форвард может ходить и самостоятельно отправится на рентген.

В январе в матче «Омских ястребов» с «Кузнецкими медведями» (4:1) защитник хозяев в ходе драки с нападающим гостей Демидом Паничкиным приподнял оппонента и бросил его головой об лед. Паничкин был госпитализирован.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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