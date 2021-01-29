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«Сахалинские Акулы» сообщили о состоянии Кормачева после серьезной травмы

09:18
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Форвард «Сахалинских Акул» Федор Кормачев пошел на поправку.

«Состояние Кормачева, пострадавшего во вчерашнем матче, улучшилось. Рану нападающего зашили и уже вчера отпустили домой. Сейчас Федор проходит лечение и идет на поправку. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении клуба.

В середине второго периода матча регулярного чемпионата МХЛ с «Алмазом» Кормачев врезался головой в борт после того, как против него применили силовой прием. Спортсмен разбил голову, на льду осталась кровь. Игрок покинул площадку с помощью врачей и партнеров по команде на носилках.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-77696373_12430

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