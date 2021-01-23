Жуткая драка в хоккее. Игрок потерял сознание после удара головой об лед

А его клуб отказался от повторного матча.

В матче регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими ястребами» и «Кузнецкими медведями» (4:1) произошел жуткий эпизод. В ходе драки защитник «ястребов» Тимофей Давыдов повалил на лед нападающего Демида Паничкина. Потом он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой.

Паничкин остался лежать на льду без движения. Его увезли на носилках.

После матча Давыдов принес извинения Паничкину, который пришел в себя. У игрока диагностировали черепно-мозговую травму.

В концовке матча с «Кузнецкими Медведями» у наших ворот произошла драка между Тимофеем Давыдовым и Демидом Паничкиным, в которой нападающий гостей получил травму. Желаем Демиду скорейшего восстановления и возвращения на лёд! pic.twitter.com/1Zkqopg5lU — ХК Омские Ястребы (@omskhawks) January 22, 2021

«Тимофей вообще не собирался бить его об лед, хотел приподнять, встряхнуть — а оказалось, что Демид без сознания. Тимофей ни в коем случае не хотел причинить вред!» — написали в аккаунте «Авангарда» под видео, где Давыдов извиняется перед Паничкиным. Эти объяснения выглядят странно, ведь отчетливо видно, как Тимофей со всей силы бьет соперника головой об лед.

Новокузнецкий «Металлург» опубликовал на своем сайте официальное обращение, объявив об отказе от участия в повторном матче в Омске: «Мы сожалеем, что академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодежного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими ястребами» 23 января — хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду».

Согласно пункту 3.5 статьи 28 Дисциплинарного регламента МХЛ Давыдов дисквалифицирован на четыре матча и заплатит денежный штраф. Паничкин наверняка пропустит намного больше.