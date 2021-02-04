Врачи «Тайфуна» и «Алмаза» спасли пассажирку во время перелета из Владивостока в Москву

Врачи молодежных хоккейных команд «Тайфун» и «Алмаз» спасли пассажирку в самолете, на котором команды добирались к месту матчей, сообщается на сайте МХЛ.

3 февраля клубы вылетели на одном самолете из Владивостока в Москву после очной встречи. Команды направлялись к месту следующих матчей. Во время полета на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой самолету пришлось совершить посадку в Нижневартовске.

Оказалось, что одной из пассажирок стало плохо. Первую помощь ей прямо в самолете оказывали врачи обеих команд: Константин Мацуцын из «Тайфуна» и Евгений Поморов из «Алмаза».

«Мы просто сделали свою работу. На самом деле, в моей практике уже были такие случаи. Думаю, такое происходит со всеми врачами, кто по долгу службы часто летает. Так что для нас оказать помощь в полете — обычное дело. Не считаю, что мы с коллегами сделали что-то сверхъестественное. Думаю, этот случай немного сплотит нашу команду!» — сказал Мацуцын.