Гуськов объяснил, почему форвард системы «Локомотива» Бут пропустит Кубок Вызова МХЛ

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов объяснил «СЭ», почему нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут пропустит Кубок Вызова МХЛ.

— Почему Кубок Вызова пропустит Даниил Бут из «Локо»?

— К сожалению, буквально накануне Бут заболел. Мы получили официальное письмо от клуба. Бут включен в список травмированных и не сможет принять участие в завтрашнем матче.

— Не первый год КХЛ объединяет Кубок Вызова и Матч звезд КХЛ и проводит мероприятие в одном городе. Не рассматривали идею развести Кубок Вызова с Матчем звезд КХЛ, чтобы праздник получили два разных города?

— КХЛ — единая организация. Мы делаем большой праздник на три лиги и проводим его в одном городе. Думаю, что это оптимальный вариант проведения Недели звезд хоккея, когда она проходит в одном месте.

— Чем Кубок Вызова в Челябинске удивит болельщиков?

— Вы все увидите завтра. Не совсем корректно все рассказывать заранее. Лучше прийти на хоккей и увидеть все своими глазами.

— Успели оценить ажиотаж перед Кубком Вызова? Какая ожидается посещаемость?

— Ожидается большое количество зрителей. Челябинск — хоккейный город, жители которого преданы хоккею. Неважно, как выступает «Трактор», болельщики никогда не оставляют команду и поддерживают ее. Именно поэтому я уверен, что зрителей будет предостаточно.

Кубок Вызова пройдет в субботу, 3 декабря и начнется в 13.00 (мск).