Форвард «Сочи» Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

18-летний форвард 28 февраля вылетит из Сочи и присоединится к «Капитану», которому предстоит выступить в главных матчах сезона МХЛ.

Фарм-клуб «Сочи» в плей-ин встретится с «Русскими Витязями» в серии до двух побед. Победитель выйдет в основную сетку плей-офф.

Первая игра пройдет на домашнем льду «Капитана» 2 марта.