Форвард «Сочи» Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет, сообщает официальный Telegram-канал клуба.
18-летний форвард 28 февраля вылетит из Сочи и присоединится к «Капитану», которому предстоит выступить в главных матчах сезона МХЛ.
Фарм-клуб «Сочи» в плей-ин встретится с «Русскими Витязями» в серии до двух побед. Победитель выйдет в основную сетку плей-офф.
Первая игра пройдет на домашнем льду «Капитана» 2 марта.
Источник: https://t.me/sochihc/7973
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3 дек 2022 19:13
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