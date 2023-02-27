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Сегодня, 14:03

Форвард «Сочи» Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

18-летний форвард 28 февраля вылетит из Сочи и присоединится к «Капитану», которому предстоит выступить в главных матчах сезона МХЛ.

Фарм-клуб «Сочи» в плей-ин встретится с «Русскими Витязями» в серии до двух побед. Победитель выйдет в основную сетку плей-офф.

Первая игра пройдет на домашнем льду «Капитана» 2 марта.

Источник: https://t.me/sochihc/7973
ХК Капитан
ХК Сочи
Матвей Мичков
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