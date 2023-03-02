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Сегодня, 21:18

Дубль и голевая передача Мичкова принесли «Капитану» победу в первом матче с «Русскими Витязями»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Капитан» обыграл «Русских Витязей» в первом матче серии первого раунда плей-офф МХЛ — 3:1.

В составе команды из Ступино отличился дублем Матвей Мичков, также на его счету результативная передача на Василия Мачулина.

Единственную шайбу «Витязей» забросил Илья Главюк.

«Капитан» — фарм-клуб «Сочи», за который Мичков выступает в КХЛ. Второй матч серии ступинской команды против «Русских Витязей» пройдет 5 марта.

Хоккей
ХК Капитан
ХК Русские Витязи
Матвей Мичков
МХЛ
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