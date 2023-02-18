Тестовый матч на новой арене в Новосибирске пройдет 25 февраля в рамках МХЛ

Как стало известно «СЭ», в первом официальным матче на новой арене в Новосибирске 25 февраля сыграют команды МХЛ «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы».

Данная игра будет считаться тестовым соревнованием перед проведением матчей Кубка Гагарина с участием «Сибири».

Как ранее сообщал «СЭ», новосибирская «Сибирь» готовится провести матчи плей-офф на новой арене.

Инициатором переезда клуба выступает администрация Новосибирской области.