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Сегодня, 18:27

Тестовый матч на новой арене в Новосибирске пройдет 25 февраля в рамках МХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», в первом официальным матче на новой арене в Новосибирске 25 февраля сыграют команды МХЛ «Сибирские Снайперы» и «Стальные Лисы».

Данная игра будет считаться тестовым соревнованием перед проведением матчей Кубка Гагарина с участием «Сибири».

Как ранее сообщал «СЭ», новосибирская «Сибирь» готовится провести матчи плей-офф на новой арене.

Инициатором переезда клуба выступает администрация Новосибирской области.

ХК Сибирские снайперы
ХК Сибирь
ХК Стальные лисы
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