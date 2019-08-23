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17-летний белорусский защитник будет выступать в системе «Адмирала»

16:09
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Белоруский защитник Михаил Ереметько продолжит карьеру в системе «Адмирала». 17-летний игрок подписал контракт на 3 года, сообщил в Instagram агент хоккеиста Александр Галайша.

В сезоне-2019/20 защитник будет выступать за «Тайфун» из МХЛ.

В прошлом году Ереметько играл за команду Белоруссии (U-17) в высшей лиге страны. В 30 матчах защитник набрал 6 (2+4) очков.

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