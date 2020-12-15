16-летний юниор собирается отдать заработанные 85 миллионов рублей родителям

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков рассказал о своей адаптации в МХЛ.

— Сначала забивал, потом несколько матчей без голов, — сказал Мичков. — Мы играли во Владивостоке и на Сахалине — разница во времени восемь или девять часов. Тяжеловато играть. Первый раз был там. Очень сказалась разница во времени. Когда приехал домой, чувствовал себя так себе.

— Чувствуете, что играете со взрослыми ребятами? Сил хватает?

— Да все нормально. Сил хватает.

— Вас не колотят особо?

— Да нет, вы что? Я же выхожу в хоккей играть, а не на работу. Хоккей — всегда удовольствие.

— Когда против тебя играет будущая звезда, все хотят побольнее стукнуть. Встречались с таким?

— Всю жизнь так было. Всегда были по рукам. Играл за старший год — то же самое. Мне не привыкать. Надо терпеть, доказывать голами и передачами, а не отмашками и ненужными удалениями.

— Как распорядитесь заработанными деньгами?

— Скорее всего отдам все деньги родителям. Они в меня вложили очень много.

— Все 85 миллионов?

— Все 85 миллионов. (Артур Хайруллин)