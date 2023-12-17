Победа Ротенберга, травмы звезд КХЛ и отказ Китая. Итоги Кубка Первого канала

Главное с турнира в Санкт-Петербурге.

С каждым годом находить интерес к Кубку Первого канала все сложнее и сложнее. После отстранения сборной России от участия в Евротуре и разрыва всех связей с традиционными хоккейными державами Старого Света ежегодный предновогодний турнир потерял былую представительность. Братская Белоруссия, матчи с которой уже прилично набили оскомину, хоть и подтянулась за последние несколько лет, вряд ли может заменить куда более привычных раздражителей в лице финнов, чехов и шведов. Соседи из Казахстана переживают глубочайший упадок и не способны дать хоть какой-то уровень оппозиции. Вроде бы по-прежнему дружественный Китай, несмотря на отсутствие конфликта с нашими хоккейными чиновниками, нынче отказывается играть против россиян на международном уровне. Да и сборная России уже не совсем традиционная нам сборная, а команда Романа Ротенберга под названием «Россия 25».

Изначально компанию хозяевам, Белоруссии и Казахстану должен был составить Китай. Однако за пару недель до начала КПК китайскоеминистерство спорта запретило своей сборной лететь в Санкт-Петербург, не сообщив российской стороне о причинах этого решения. Поэтому для того, чтобы наскрести необходимый минимум участников, ФХР пришлось экстренно родить дитя под названием «Сборная звезд и ВХЛ» — команду, составленную исключительно из молодежи.

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Для Ротенберга провести Кубок Первого канала в родном городе и возглавить на нем сборную очевидно было мечтой. Не зря он не уставал в последние несколько дней вспоминать времена, когда турнир еще проводился на призы газеты «Известия». Его мотивация поднять трофей сегодня была запредельной. Пусть и без тотального доминирования, но свою задачу-минимум он выполнил, обыграв поочередно «Звезд», Белоруссию и Казахстан. Сенсацию могла подарить лишь команда Константина Кольцова, которая в субботу была близка к тому, чтобы защитить титул чемпиона при вполне симпатичной игре.

Чем точно запомнится прошедший турнир, так это огромным количеством травм. И если россияне в субботу потеряли лучшего бомбардира «Торпедо» Василия Атанасова, получившего сотрясение, то белорусы закончили турнир с лазаретом сразу из четырех игроков — Степана Фальковского, Игоря Мартынова, Евгения Лисовца и Виталия Пинчука. Причем последний получил перелом руки на мини-турнире «3 на 3», который втиснули вместо дня отдыха, во время нелепого и неудачного контакта с бортом без чьей-либо помощи, — по этой причине минскому «Динамо» как минимум месяц придется обходиться без своего лидера. Теперь решение «Спартака» спрятать Павла Порядина и Николая Голдобина от поездки в Северную столицу, за которое его распекали в прессе многочисленные ветераны, выглядит пророческим.

Понять, зачем ФХР так цепляется за Кубок Первого канала в нынешних условиях, не так уж и сложно — ей нужно отрабатывать контракт с одной из букмекерских компаний и предоставлять ей площадку для рекламы во время игр с участием национальной команды. Во многом этопобудило федерацию организовать и прошлогодний майский тур сборной по маршруту Челябинск — Красноярск — Тула — Минск.

Фото ФХР

И как бы скептически ни относились к авторскому проекту Ротенберга, он пришелся к месту и оказался востребован в регионах — устраивать весенний чес команда, составленная на базе игроков СКА, отправилась уже после окончания клубного сезона в города, не избалованные международными соревнованиями. Понятен и посыл, с которым проводится Кубок Первого канала, — даже в такие сложные времена сборная должна объединять страну и дарить хоть какие-то матчи в формате «наших против ненаших». Пусть теперь в соперниках не колючие финны, а братья-белорусы.

Только нужен ли турнир Санкт-Петербургу с его столичной осанкой? Сказать довольно сложно. Несмотря на то что в будний день матч «Россия25 против Звезд», отчасти из-за неудачного времени начала, собрал «Ледовый» лишь наполовину, в оставшихся матчах с участием хозяев на выходных посещаемость была на уровне 10 тысяч зрителей. Для питерского дворца эти цифры далеки от солд-аута. Однако ФХР, которая давно держит приличную планку при организации игрового дня, действительно постаралась сделать из матчей КПК маленький праздник. В формальном отношении к турниру ее не упрекнешь. Но отсутствие аншлагов должно заставить федерацию задуматься, стоит ли проводить турнир в пресыщенной зрелищами Северной столице в следующем году.