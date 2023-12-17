Три победы из трех! Сборная России выиграла Кубок Первого канала

В заключительном матче турнира команда Романа Ротенберга не оставила шансов Казахстану.

Кубок Первого канала. Групповой этап

Россия 25 — Казахстан — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Михайлис — 2 (Гатиятов), 6:33 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Конюшков, Хайруллин), 13:29 — 1:1. Бекетаев — 1 (бол., Муратов, Омирбеков), 20:28 — 1:2. Глотов — 3 (Зыков, Конюшков), 29:57 — 2:2. Соркин — 2 (Сафонов, Никишин), 32:43 — 3:2. Зыков — 1 (Хайруллин, Карпухин), 34:23 — 4:2. Зыков — 2 (Глотов, Хайруллин), 42:04 — 5:2.

Вратари: Серебряков — Бояркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 50 (19+18+13) — 17 (7+4+6).

Судьи: Кочетов, Смирнов.

17 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Сенсации на Кубке Первого канала не случилось. Сборная России выиграла домашний турнир, одержав три победы в трех матчах. Только отрезками казахи и белорусы создавали проблемы для команды Романа Ротенберга. «Россия 25» реабилитировалась за поражение на прошлогоднем КПК. Третий матч подряд в старте начал Никита Серебряков, что воспринялось с легким удивлением. Незавидная роль досталась Сергею Иванову из «Адмирала», который следил за турниром со скамейки запасных. Отыгравшего от звонка до звонка Серебрякова в итоге признали лучшим голкипером КПК.

С Казахстаном, как и в прошлых матчах, команда Романа Ротенберга пропустила первой. Никиту Михайлиса не зря выбрали капитаном сборной. Юркий форвард отлично бросил из-под защитника и подловил Серебрякова. Его тезка из Казахстана не скучал в противоположных воротах. Никита Бояркин однозначно главный герой первых 20 минут в команде Галыма Мамбеталиева. Только за первый период голкипер отразил 18 бросков, а не справился лишь с подправлением Ильи Сафонова, когда россияне разыгрывали большинство.

Второй период для нашей сборной начался с нелепого автогола. Марат Хайруллин подставил клюшку под бросок от синей линии, чем дезориентировал Серебрякова. Снова хозяевам пришлось отыгрываться, и снова «Россия 25» справилась с задачей. Валентин Зыков едва не присел на скамейку штрафников за удар клюшкой по лицу Михайлиса — арбитры отменили нарушение. А через несколько смен 90-й номер убежал в контратаку, которую третьим добиванием завершил голом Василий Глотов.

Несмотря на обилие брака и неточных передач, большее время наша сборная проводила в зоне Казахстана. Проходили как атаки с ходу, так и позиционные розыгрыши. Россияне умно накладывали смены, за счет чего превосходили соперника в скорости. Преимущество сказалось к середине второго периода, когда команда Ротенберга впервые в матче повела в счете. Количество бросков переросло в качество. Голы Максима Соркина и Валентина Зыкова разделили меньше двух минут, а Казахстан почти ничего не мог придумать, владея шайбой. Четыре броска в створ — явное подтверждение этого.

Только время покажет, как на игроках основы СКА на дистанции отразится участие в Кубке Первого канала, пока остальные команды получили паузу. Некоторым хоккеистам турнир сборной обязательно добавит вдохновения. Зыкова против Казахстана было не остановить. К голу и передаче за два периода Валентин добавил еще одну шайбу в третьем отрезке, досрочно приговорив растерянного соперника. Близок нападающий СКА был и к хет-трику, но Бояркин уберег Казахстан от шестого гола. Но ни о каком камбэке речь уже не шла — силы словно покинули команду Мамбеталиева во втором периоде.

В каждом матче КПК «Россия-25» забросила по пять шайб. Обошлось без серьезных стресс-тестов, хотя во всех играх команда Ротенберга уступала в счете. Можно по-разному относиться к итогам турнира — с восторгом или равнодушием, но, судя по радостным лицам на трибунах, болельщики остались довольны. Пауза в чемпионате заканчивается. Совсем скоро большой хоккей КХЛ вернется в нашу жизнь.