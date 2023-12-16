Хоккей
Кубок Первого канала
Статьи
Новости Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 18:40

Сборная России спаслась в шикарном матче! Белорусы трижды вели в счете, но проиграли

«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная «Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала.
Фото ФХР, t.me/rusicehockey
Лидеры СКА зарешали на домашнем льду.

Кубок Первого канала
Россия 25 — Белоруссия — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы: Фальковский — 1, 06:55 — 0:1. Гребенкин — 1 (Толчинский), 12:42 — 1:1. Горбунов — 1 (Алистров), 35:47 — 1:2. Глотов — 2, 38:38 — 2:2. Мороз — 1 (Горбунов), 51:30 — 2:3. Никишин — 1 (бол., Воробьев, Атанасов), 56:45 — 3:3. Толчинский — 1 (бол., Никишин), 58:48 — 4:3. Сафонов — 1 (п.в., Поляков, Соркин), 59:18 — 5:3.
Вратари: Серебряков (56:34 — 56:45) — Колосов (58:58 — 59:18).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 44 (11+23+10) — 19 (8+7+4).
Судьи: Шувалов, Юдаков.
16 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

«Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое — за страну. Вы думаете, у сборной Белоруссии не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны! Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень», — на полном серьезе уверял журналистов Роман Ротенберг в четверг.

Сборная России 25 обыграла команду &laquo;Звезды и&nbsp;ВХЛ&raquo; в&nbsp;матче Кубка Первого канала&nbsp;&mdash; 5:2. Наши против наших. Молодежь боролась до последнего, но проиграла

Многие посчитают слова питерского тренера попыткой пустить пыль в глаза и создать напускную важность очередной встрече с Белоруссией, и во многом будут правы. Кажется, для кого эта игра больше всех значима, так это для самого Ротенберга. Проиграй его команда сегодня в центральном матче Кубка Первого канала, и у людей сверху непременно появились бы вопросы относительно целесообразности его нахождения на посту. Уступить первое место на домашнем турнире его переформатированная сборная России-25 братской республике второй год подряд не имела права. Поэтому игра с командой Константина Кольцова, уверенно обыгравшей позавчера Казахстан, была, пожалуй, единственной, которая вызывала настоящий интерес.

Россияне оперативно могли открывать счет после удаления Никиты Жихарева на старте. Однако воспользоваться первым большинством не сумели и почти мгновенно позволили белорусам реализовать первый же серьезный момент у ворот Серебрякова. И несколько иронично, что лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона с усов расстрелял другой хоккеист СКА — Степан Фальковский.

Нащупать свою игру и сравнять счет команда Ротенберга смогла еще до конца периода. Сначала хозяева выдали приличную затяжную позиционную атаку от четвертого звена с Максимом Соркиным, Прохором Полтаповым и Никитой Коростелевым, а уже в следующей смене усилиями первой тройки соорудили гол Никиты Гребенкина. Именно 19-летний нападающий «Магнитки», который начинал турнир в статусе 13-го нападающего, был самым главным источником опасности у россиян на старте.

Сборная России практически всю вторую двадцатиминутку провисела у ворот Алексея Колосова, сумев запереть соперника в чужой зоне за счет большинства и ближней лавки в атаке. Только в итоге на 36-й минуте после шквала достаточно опасных бросков она поплатилась за ошибку Василия Глотова на собственной синей линии, которая привела к классному голу от Романа Горбунова.

Впрочем, на вторую шайбу хозяева до перерыва все-таки наиграли. Причем реабилитировался незадолго до сирены словивший несколькими сменами ранее минус Глотов, который наказал гостей за потерю уже на противоположной синей линии. И возражения капитана сборной Белоруссии Андрея Стася о том, что Иван Дроздов потерял шайбу после удара клюшкой от Александра Никишина, арбитров в этом моменте не убедили.

Самым событийным и ярким получился третий период. И во второй его половине россияне были по-настоящему близки к поражению. На 52-й минуте первая тройка белорусов убежала «3 в 1» и в несколько передач роскошно разорвала Артема Земченка с Никитой Серебряковым. Чем не «советский» гол?

К счастью для россиян, роковым этот провал в обороне не стал. Уже вскоре им на помощь пришло очередное большинство, которое дальним броском конвертировал в спасительный гол Никишин.

Белоруссия, три раза лидировавшая по ходу матча, вполне заслуживала этим вечером как минимум овертайма. Однако в конце концов за минуту до финальной сирены соседей похоронило еще одно удаление, которое привело к победной шайбе Сергея Толчинского с пятака и лишило их дополнительного времени. Кто, как не лидеры СКА, должен был спасти Ротенберга, находившегося в нескольких минутах от катастрофы?

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
12
17
Читайте также
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
Стал известен список участников «команды Путина»
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Для чего Россия разгромила Чехию? Мнение Зислиса
Слэдж-хоккеиста преследуют за правду
На арене "Зенита" сыграют в хоккей. Видео
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши против наших. Молодежь боролась до последнего, но проиграла

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости