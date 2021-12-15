«Наша форма сборной СССР напомнила детство». Новый главный тренер России — о победе над Канадой
Алексей Жамнов, главный тренер сборной России:
— Матч был дебютом для нашего тренерского штаба, — начал Жамнов. Было много новых ребят. Что-то получилось. Были провалы во втором и третьем периодах. А так в целом ребята молодцы.
— Показалось, что канадцы выглядели свежее в концовке.
— Не сказал бы, что канадцы к концу выглядели посвежее. Они получали много контратак. Мы просили, чтобы у нас центральный шел к вершине, но этого не получилось.
Игрокам раздали тактические схемы, там ничего сложного, просто осуществить все за одну тренировку тяжеловато. Мы сегодня хотели добиться плотности между нападающими и защитниками. Во втором периоде мы это потеряли, начали пропускать атаки. Потом все вернули.
— Осталось впечатление, что лучше других выглядела ярославская тройка. Будут ли они и в дальнейшем выступать вместе?
— Я собираюсь брать сильнейших игроков, а не подбирать связки по клубам. Сейчас просто не все игроки в составе, поэтому была ярославская тройка. Если будут игроки, у которых сложена химия, их не надо разбивать.
— Как дела у Никиты Гусева? Сыграет ли он в следующем матче?
— Гусев сегодня уже тренировался, была простуда. Завтра будет играть. Ждем ли его в связке с Шипачевым? Посмотрим. Хочется увидеть их вместе.
— Центральные нападающие уступили по вбрасываниям.
— Не хотел бы выделять никого. Ребята старались выполнить установку. Вбрасывания — проблема для нашего хоккея, всегда у нас в этом есть пробел. Работаем над этим аспектом. Постараемся в следующих матчах повысить процент. Это ключевой аспект и в своей зоне, и в чужой. А вообще по рисунку центральные выглядели хорошо.
— Как оцените дебют Никишина?
— У Никишина было волнение на таком уровне, тем более против канадцев. Это перспективный игрок с большим будущим. Мы взяли его попробовать на этом уровне.
— Какое место такая Канада заняла бы в НХЛ?
— Тяжело оценить. Но у них неплохая команда, ведущие игроки клубов КХЛ. А скорости в Евротуре действительно выше, чем в КХЛ. Здесь сильнейшие игроки, больше мотивации.
— Когда в последний раз были на послематчевой пресс-конференции?
— Последний раз приходил на послематчевую пресс-конференцию сборной в 1998 году в Нагано после игры с финнами в полуфинале. А так, в НХЛ часто нас привлекали на пресс-конференции.
— Кто из вратарей сыграет против Швеции?
— У Самонова нет игровой практики в клубе, но он выглядит неплохо. Кто будет завтра, пока неизвестно, обсудим.
— С чем связываете неудачную концовку, когда едва не упустили победу? Это тактический просчет, когда вся команда побежала забивать?
— Пропущенные голы — не тактический просчет, а игровая дисциплина. Были плохие смены у защитников, пару раз позволяли выходы «два в одного». Я передал игрокам, что нужна постоянная игровая дисциплина.
— Какие чувства испытали, когда увидели у игроков форму с буквами «СССР»?
— Наша форма сегодня напомнила детство, когда смотрел матчи сборной Советского Союза. Приятно было видеть ветеранов, которые в том числе начинали делать наш хоккей.
Егор Яковлев, капитан сборной России:
— Был принципиальный матч, как и любая игра с Канадой, — сказал Яковлев. — Во втором периоде немного просели, но в третьем вернули свою игру. Немного не повезло с реализацией моментов.
Перед турниром у нас было буквально пару дней. Смотрели много видео, нам рассказывали про новую систему игры. Сегодня ошибки возникали из-за того, что мы все старались действовать по новой системе. А база сборной, мне кажется, уже пережиток прошлого.
— В чем особенность новых схем, не вдаваясь в подробности?
— Мы очень рано начинаем встречать соперника, чуть ли не у чужой синей линии. Наверное, это главная особенность новой игры.
— Какие чувства испытали, узнав, что вы — капитан?
— Вчера вечером мне объявили, что выйду на игру капитаном сборной. Это значимое и престижное событие для меня. Стараюсь соответствовать.
— Что думаете о предстоящей Олимпиаде? Похоже, что НХЛ не едет.
— Мы не думаем о том, поедем ли мы в Пекин. Домашний Евротур для нас всегда значимый. Не обращаем внимания на новости. Как будет, так будет.
— Как изменились действия защитников с приходом Сергея Гончара?
— С Гончаром все полностью изменилось. Мы, защитники, стараемся играть как в НХЛ. Все так же, как мне объясняли там.
— Многие игроки НХЛ отказываются ехать на Олимпиаду из-за того, что в случае болезни могут сесть на долгий карантин. Как вы к этому относитесь?
— Я не боюсь карантина, если меня вызовут на Олимпиаду. Думаю, многие наши ребята того же мнения. Вряд ли кто-то из россиян будет отказываться.
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