Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и капитан команды Егор Яковлев подвели итоги первого матча Кубка Первого канала.

Алексей Жамнов, главный тренер сборной России:

— Матч был дебютом для нашего тренерского штаба, — начал Жамнов. Было много новых ребят. Что-то получилось. Были провалы во втором и третьем периодах. А так в целом ребята молодцы.

— Показалось, что канадцы выглядели свежее в концовке.

— Не сказал бы, что канадцы к концу выглядели посвежее. Они получали много контратак. Мы просили, чтобы у нас центральный шел к вершине, но этого не получилось.

Игрокам раздали тактические схемы, там ничего сложного, просто осуществить все за одну тренировку тяжеловато. Мы сегодня хотели добиться плотности между нападающими и защитниками. Во втором периоде мы это потеряли, начали пропускать атаки. Потом все вернули.

— Осталось впечатление, что лучше других выглядела ярославская тройка. Будут ли они и в дальнейшем выступать вместе?

— Я собираюсь брать сильнейших игроков, а не подбирать связки по клубам. Сейчас просто не все игроки в составе, поэтому была ярославская тройка. Если будут игроки, у которых сложена химия, их не надо разбивать.

— Как дела у Никиты Гусева? Сыграет ли он в следующем матче?

— Гусев сегодня уже тренировался, была простуда. Завтра будет играть. Ждем ли его в связке с Шипачевым? Посмотрим. Хочется увидеть их вместе.

— Центральные нападающие уступили по вбрасываниям.

— Не хотел бы выделять никого. Ребята старались выполнить установку. Вбрасывания — проблема для нашего хоккея, всегда у нас в этом есть пробел. Работаем над этим аспектом. Постараемся в следующих матчах повысить процент. Это ключевой аспект и в своей зоне, и в чужой. А вообще по рисунку центральные выглядели хорошо.

— Как оцените дебют Никишина?

— У Никишина было волнение на таком уровне, тем более против канадцев. Это перспективный игрок с большим будущим. Мы взяли его попробовать на этом уровне.

— Какое место такая Канада заняла бы в НХЛ?

— Тяжело оценить. Но у них неплохая команда, ведущие игроки клубов КХЛ. А скорости в Евротуре действительно выше, чем в КХЛ. Здесь сильнейшие игроки, больше мотивации.

— Когда в последний раз были на послематчевой пресс-конференции?

— Последний раз приходил на послематчевую пресс-конференцию сборной в 1998 году в Нагано после игры с финнами в полуфинале. А так, в НХЛ часто нас привлекали на пресс-конференции.

— Кто из вратарей сыграет против Швеции?

— У Самонова нет игровой практики в клубе, но он выглядит неплохо. Кто будет завтра, пока неизвестно, обсудим.

— С чем связываете неудачную концовку, когда едва не упустили победу? Это тактический просчет, когда вся команда побежала забивать?

— Пропущенные голы — не тактический просчет, а игровая дисциплина. Были плохие смены у защитников, пару раз позволяли выходы «два в одного». Я передал игрокам, что нужна постоянная игровая дисциплина.

— Какие чувства испытали, когда увидели у игроков форму с буквами «СССР»?

— Наша форма сегодня напомнила детство, когда смотрел матчи сборной Советского Союза. Приятно было видеть ветеранов, которые в том числе начинали делать наш хоккей.

Егор Яковлев, капитан сборной России:

— Был принципиальный матч, как и любая игра с Канадой, — сказал Яковлев. — Во втором периоде немного просели, но в третьем вернули свою игру. Немного не повезло с реализацией моментов.

Перед турниром у нас было буквально пару дней. Смотрели много видео, нам рассказывали про новую систему игры. Сегодня ошибки возникали из-за того, что мы все старались действовать по новой системе. А база сборной, мне кажется, уже пережиток прошлого.

— В чем особенность новых схем, не вдаваясь в подробности?

— Мы очень рано начинаем встречать соперника, чуть ли не у чужой синей линии. Наверное, это главная особенность новой игры.

— Какие чувства испытали, узнав, что вы — капитан?

— Вчера вечером мне объявили, что выйду на игру капитаном сборной. Это значимое и престижное событие для меня. Стараюсь соответствовать.

— Что думаете о предстоящей Олимпиаде? Похоже, что НХЛ не едет.

— Мы не думаем о том, поедем ли мы в Пекин. Домашний Евротур для нас всегда значимый. Не обращаем внимания на новости. Как будет, так будет.

— Как изменились действия защитников с приходом Сергея Гончара?

— С Гончаром все полностью изменилось. Мы, защитники, стараемся играть как в НХЛ. Все так же, как мне объясняли там.

— Многие игроки НХЛ отказываются ехать на Олимпиаду из-за того, что в случае болезни могут сесть на долгий карантин. Как вы к этому относитесь?

— Я не боюсь карантина, если меня вызовут на Олимпиаду. Думаю, многие наши ребята того же мнения. Вряд ли кто-то из россиян будет отказываться.