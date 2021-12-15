Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу

Игра оставила смазанное впечатление, но главное — результат.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия — Канада — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Коршков — 1, 4:23 — 1:0. Гормли — 1 (бол., Робинсон, Тамбеллини), 27:51 — 1:1. Елесин — 2 (К. Марченко, Чибисов), 28:16 — 2:1. Нестеров — 1 (бол., Анисимов), 39:54 — 3:1. Шипачев — 1 (К. Марченко), 40:20 — 4:1. Одетт — 1 (Найт), 48:00 — 4:2. О`Делл — 1 (Робинсон, Спунер), 58:38 — 4:3.

Вратари: Федотов — Погге.

Штраф: 2 — 8.

Судьи: Гофман, Ромасько.

15 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Спасения Федотова

За день до матча с Канадой, который открывал Кубок Первого канала, сборная России провела «обстоятельную» пресс-конференцию. А чуть ранее я пообщался со скаутом команды Владимиром Малаховым. И главный тренер Алексей Жамнов, отвечающий на вопросы как взятый в плен партизан, и его помощник намекнули, что сборная будет больше действовать в атаке. Команда не намерена играть в откат. Слова подтвердились делом в первом же матче с «Кленовыми».

Встреча России и Канады на любом уровне вызывает невероятный интерес. Не важны составы, возраст хоккеистов и статус турнира. Матчи этих сборных — всегда ажиотаж. Тем более сегодня мы впервые увидели в деле новый тренерский штаб во главе с Жамновым. Домашний этап Евротура — не только возможность проверить хоккеистов из КХЛ перед Олимпиадой. Это еще и дебют Алексея Юрьевича, и шанс для тренеров разобраться, кто за что отвечает на лавке во время матчей. Понять, как вести игру, когда ты не главный, как, к примеру, Федоров в ЦСКА или Кудашов в «Динамо», а только помощник.

Состав на матч с канадцами не удивил. Иван Федотов сильнее сменщиков отыграл первую половину регулярки КХЛ, вытеснил Адама Рейдеборна и заслуженно получил право начать Кубок Первого канала. Бодрое начало от канадцев заставило Ивана сразу включиться в игру. Федотов справился с серией быстрых атак, почувствовал шайбу и даже помогал начинать атаки, выходя из ворот. «Свой» гол вратарь все-таки пропустил, но не рассыпался и отыграл надежно в отрезках, когда это было особенно важно. Когда канадцы сделали счет 4:2, россияне проспали два выхода «один в ноль». Оба раза голкипер подстраховал партнеров.

Смазанная концовка

Центральная ось — проблемная линия команды перед Олимпиадой. Недаром на Кубок Первого канала вызвали девять форвардов, способных сыграть на этой позиции. Канадцы забрали «точку» у россиян — по вбрасываниям у них небольшое преимущество. Однако первый гол команда Жамнова организовала именно после ошибки гостей в своей зоне. Канадцы выиграли вбрасывания, но не разобрались, что делать с шайбой дальше. Егор Коршков не растерялся и направил ее в верхний угол.

Главный тренер канадцев Клод Жюльен долгое время работал в НХЛ. Неудивительно, что его команда придерживалась североамериканского стиля. Высокий темп, быстрый переход из обороны в атаку, плотная средняя зона и компактная оборона. «Кленовые» ничего не выдумывали, владея шайбой. Искали варианты для простых, но эффективных комбинаций, которые завершались бросками по воротам Федотова. Иван держался до середины второго периода, пока защитник рижского «Динамо» Брэндон Гормли не сравнял счет в большинстве.

Правильно отреагировать на пропущенную шайбу — особенность сильной духом команды, которую не надломит один гол. Буквально в следующей смене россияне вернули преимущество в счете. Порадовала первая тройка Чибисов — Шипачев — Марченко. Андрей и Кирилл поборолись за шайбу в углу, перевели ее на вершину Александру Елесину, бросок которого поставил в тупик Погги.

Россияне неплохо двигали шайбу по периметру. Опасных моментов при этом получалось создавать не так много. Большинство команда Жамнова пыталась разыграть через бросок. Либо из круга вбрасывания, либо от синей линии. На пятаке экранировал нападающий, осложняющий жизнь вратарю. С «низкой» обороной канадцев дальние броски после быстрых передач, растягивающих защитников, — наиболее эффективное решение. Реализовать преимущество игрокам удалось с четвертого раза. Никита Нестеров зарядил от синей линии и не промахнулся. Вратарь канадцев в это время разглядывал номер на спине Чибисова, идеально отработавшего на пятаке.

Третий период начался с ошибки голкипера «Кленовых». Погги неудачно вышел из ворот, не смог сыграть в шайбу и подарил ее Марченко. Кирилл сориентировался в ситуации, нашел пасом Шипачева, который поразил пустые ворота.

Основная задача тренеров на домашнем этапе Евротура — оценить кандидатов на Олимпиаду и донести до хоккеистов свои требования. Делать выводы по одному матчу преждевременно, но кто точно впечатлил с канадцами, так это первая тройка. Чибисов отлично справлялся с черновой работой, пахал на пятаке, освобождал пространство для партнеров. Марченко и Шипачев генерировали много опасных моментов и добились своего после ошибки канадского вратаря. Впрочем, это только первый матч. Пока же констатируем факт: Жамнов дебютировал в сборной с закономерной победы над канадцами. Россияне не упустили преимущества в счете, хотя Даниэль Одетт и Эрик О'Делл две шайбы отыграли. Волнительная концовка немного смазала общие впечатления от матча, но первый блин не вышел комом.