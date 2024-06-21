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Сегодня, 10:15

Кубок Первого канала в 2024 году пройдет в Москве или Санкт-Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил о вариантах места проведения Кубка первого канала по хоккею в 2024 году.

По словам Курбатова, из-за маленькой паузы для проведения турнира, соревнования, скорее всего, пройдут в Москве или Санкт-Петербурге.

«В других городах это проводить чисто логистически тяжело. Игрокам из московского региона тяжело ехать в другие города, особенно с учетом смены часовых поясов. Повторюсь, у нас всего семь дней на сборы, прохождение тестов и на игры», — цитирует гендиректора ФХР ТАСС.

В 2023 году сборная России 25 стала победителем Кубка первого канала. Команда Романа Ротенберга одержала победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) и сборной Белоруссии (5:3) и Казахстаном (5:2).

Источник: ТАСС
Хоккей
ФХР
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