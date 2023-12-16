Фальковский — о сборной России: «Ребята ничем не хуже шведов и финнов»

Защитник сборной Белоруссии Степан Фальковский, отличившийся заброшенной шайбой в игре против сборной «Россия 25» (3:5) на Кубке Первого канала, поделился впечатлениями от матча.

— Хорошая игра, мы немного сыграли не так как планировали, — начал Фальковский. — Забросив первую шайбу, почувствовали уверенность. Где-то в третьем периодетой самой уверенности не хватило.

— Когда соперники сравняли счет во втором периоде, вы высказали недовольство в сторону судей.

— Думали, что удаление будет, но игра продолжилась. Это и наша ошибка тоже, так как рано выключились и бросили играть.

— Сыграли эмоции в том отрезке?

— Именно так. Тут больше злость на себя, нежели на счет.

— Играете в родных стенах. Сказалось ли как-то на вашей игре?

— Люди, сидящие на трибунах, меня знают, поэтому хотелось показать результат. Хотел проявить себя как игрок своей национальной команды. Хорошо, что забросил, но итоговый счет не обрадовал. Ничего страшного, это спорт.

— Как относитесь к тому, что не присутствуют команды Финляндии, Чехии и другие?

— Хорошо, что есть с кем играть. Россия прекрасная команда, мастеровитые ребята. Одно удовольствие играть с ними. Они ничем не хуже шведов и финнов.

— Завтра заключительная игра турнира с Казахстаном. Какой настрой?

— Только на победу. Проанализируем сегодняшние ошибки, настроимся на новый матч с новыми силами, — сказал Фальковский.

(Анна Бирюкова)