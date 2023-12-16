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Кольцов считает обидным поражение Белоруссии в матче со сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала

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Главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов подвел итоги матча со сборной «Россия 25» (3:5) на Кубке Первого канала.

— Россия здорово начала первый период, наши ребята сыграли где-то робко. Не все получалось. Начиная со второго периода увидели моменты, которые хотели видеть от своих ребят: контроль шайбы, креативность атаки. Понятно, что тяжело против такого соперника играть.

— Пропустили вторую шайбу. Ребята начали возмущаться.

— Решили, что было удаление до этого эпизода.

— Насколько обидно проигрывать такой матч? Как ребята отреагировали? Что сказали команде?

— Сказал спасибо за эмоции, за то, что до конца были мужиками. Ребята вообще на позитиве, потому что мы реально бились до конца, смотрелись здорово. Может быть не все 60 минут, но под конец игры собрались и все равно пытались показать себя.

— Какие у вас чувства, как у главного тренера?

— Обидно.

— Какого состояние Виталия Пинчука?

— Он получил травму. В игре «3 на 3» сломал руку. Выбыл на месяц.

17 декабря на Кубке Первого канала сборная Белоруссии встретится с командой «Звезды и ВХЛ», сборная «России 25» сыграет с Казахстаном в этот же день.

(Анна Бирюкова)

Константин Кольцов
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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