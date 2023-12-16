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Воеводин назвал причины поражения команды «Звезды и ВХЛ» в матче с Казахстаном

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер команды «Звезды и ВХЛ» Николай Воеводин прокомментировал поражение в матче против сборной Казахстана (1:3) на Кубке Первого канала.

«В сегодняшней игре нам не хватало качества передач, большей остроты, хотя бросков было много. Вратарь все видел, нужно было закрывать его. Получили гол в раздевалку, это недоработка. Осталось двоякое впечатление: где-то не поднажали. Если бы это сделали, по-другому бы сложилось. Не хватило в концовке маленько», — сказал Воеводин.

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