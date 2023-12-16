Главный тренер сборной Казахстана Мамбеталиев назвал нервной игру с командой «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над командой «Звезды и ВХЛ» (3:1) на Кубке Первого канала.
— Игра сначала была неважной, нервной. Потом сборная «Звезды и ВХЛ» добавила в движении, мы приняли это. Игра стала веселее. Забили свои голы и выиграли, — начал тренер.
— Кирилл Панюков получил травму?
— Думаю, завтра он играть не будет, дернул спину. Это серьезно. Пускай сыграет кто-то другой.
— Было ли дополнительной мотивацией, что сегодня в Казахстане празднуется День независимости?
— Конечно, это для нас событие. Ребята понимали это и хотели преподнести подарок.
— Что стало переломным моментом при счете 1:1?
— Быстренько разогрелись, начали быстрее двигаться. Начало было неважным, а потом команда соперника заставила нас двигаться. Это и привело к забитым голам.
— Как будете готовиться к матчу с Россией 25?
— Как обычно, посмотрим соперника, разберем сильные стороны и будем готовиться.
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