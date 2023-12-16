Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 13:35

Сборная Казахстана обыграла команду «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Казахстана обыграла команду «Звезды и ВХЛ» в матче Кубка Первого канала — 3:1.

У победителей шайбы забросили Максим Мусоров, Никита Михайлис и Артем Королев. У проигравшей команды гол забил Егор Степанов.

17 декабря Казахстан встретится со сборной России 25, а «Звезды и ВХЛ» сыграют со сборной Белоруссии.

После двух матчей Казахстан набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Команда «Звезды и ВХЛ» потерпела два поражения в двух матчах.

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
0
Читайте также
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Для чего Россия разгромила Чехию? Мнение Зислиса
Слэдж-хоккеиста преследуют за правду
На арене "Зенита" сыграют в хоккей. Видео
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча Кубка Первого канала в прямом эфире

Главный тренер сборной Казахстана Мамбеталиев назвал нервной игру с командой «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости