Сборная Казахстана обыграла команду «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Сборная Казахстана обыграла команду «Звезды и ВХЛ» в матче Кубка Первого канала — 3:1.

У победителей шайбы забросили Максим Мусоров, Никита Михайлис и Артем Королев. У проигравшей команды гол забил Егор Степанов.

17 декабря Казахстан встретится со сборной России 25, а «Звезды и ВХЛ» сыграют со сборной Белоруссии.

После двух матчей Казахстан набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Команда «Звезды и ВХЛ» потерпела два поражения в двух матчах.

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