Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова

По итогам тренерского совета Федерации хоккея России главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб получили оценку «неудовлетворительно» за работу на Кубке Первого канала.

Напомним, сборная России не смогла выиграть трофей, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б). Контракт ФХР с Жамновым действует до конца сезона (июнь 2023 года), после чего с наибольшей вероятностью он не будет продлен.

В тренерский совет входят специалисты отечественного хоккея, в том числе Борис Майоров, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Валерий Брагин, Игорь Тузик.