Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 18:48

Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

По итогам тренерского совета Федерации хоккея России главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб получили оценку «неудовлетворительно» за работу на Кубке Первого канала.

Напомним, сборная России не смогла выиграть трофей, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б). Контракт ФХР с Жамновым действует до конца сезона (июнь 2023 года), после чего с наибольшей вероятностью он не будет продлен.

В тренерский совет входят специалисты отечественного хоккея, в том числе Борис Майоров, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Валерий Брагин, Игорь Тузик.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Еременко объяснил, за счет чего Белоруссия обыграла Россию на Кубке Первого канала

В ФХР оценили работу главного тренера сборной России Жамнова как неудовлетворительную
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости