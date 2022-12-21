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Сегодня, 21:16

В ФХР оценили работу главного тренера сборной России Жамнова как неудовлетворительную

Мария Гусева
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Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По итогам тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб получили оценку «неудовлетворительно» за работу на Кубке Первого канала, сообщается на сайте организации.

Сборная России заняла второе место из трех, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б).

В тренерский совет входят заслуженные хоккейные ветераны Владимир Юрзинов, Борис Майоров, Борис Михайлов, Валерий Брагин.

Источник: ФХР
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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