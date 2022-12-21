В ФХР оценили работу главного тренера сборной России Жамнова как неудовлетворительную

По итогам тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его штаб получили оценку «неудовлетворительно» за работу на Кубке Первого канала, сообщается на сайте организации.

Сборная России заняла второе место из трех, выиграв у Казахстана (6:2) и проиграв Белоруссии (4:5 Б).

В тренерский совет входят заслуженные хоккейные ветераны Владимир Юрзинов, Борис Майоров, Борис Михайлов, Валерий Брагин.