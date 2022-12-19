Защитник Еременко объяснил, за счет чего Белоруссия обыграла Россию на Кубке Первого канала

Защитник магнитогорского «Металлурга» и сборной Белоруссии Владислав Еременко прокомментировал «СЭ» победу в Кубке Первого канала.

— Когда выходили на матч с Россией, понимали, что против нас играет серьезная команда, — отметил Еременко. — Но мы понимали, что если будем выполнять игровое задание, которое нам дали, то будет шанс на победу. Все с этим справились. Ребята ложились под шайбы, играли просто — это принесло результат.

Сборная Белоруссии одержала две победы в двух матчах на Кубке Первого канала и выиграла турнир. Россия с одной победой и поражением по буллитам стала второй, а Казахстан, проигравший обе встречи, занял третью строчку.