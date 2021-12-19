Судьи засчитали гол России в ворота Финляндии в концовке матча Кубка Первого канала. Сначала они отменили взятие ворот

Игроки сборной России забросили шайбу в ворота Финляндии в концовке третьего периода матча Кубка Первого канала. Этот гол позволял россиянам сравнять счет.

They looked at Kirill Marchenko in front.

Deemed his contact with Harri S?teri was not interference. #RUSFIN #ChannelOneCup #CBJ pic.twitter.com/btWB34Winc — This is the KHL (@KHLreplays) December 19, 2021

Но шайба сначала не была засчитана, так как была зафиксирована помеха вратарю.

«Чистый гол!» — сначала крикнул выступающий в роли одного из комментаторов Игорь Ларионов.

«Буквально до броска полсекунды была помеха вратарю. Естественно, гол будет не засчитан.

Пока непонятно. Как видел я, гол был чистый. Насколько было касанием, скажем так, массивным... Это только судьи могут решить. Это ключевое решение», — поправился эксперт в эфире Первого канала.

В итоге, после тренерского челленджа со стороны россиян и просмотра видео, судьи все же засчитали гол. Шайба была записана на счет Вячеслава Войнова.