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Сафонов рассказал, что рассчитывал сыграть на Кубке Первого канала на «СКА Арене»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий команды «Россия 25» Илья Сафонов заявил, что ожидал проведения Кубка Первого канала на «СКА Арене».

«Тяжело сравнивать такой турнир с чемпионатом КХЛ. Сезон КХЛ сильно отличается от таких краткосрочных турниров, потому что все зависит от календаря. Каждая команда по-разному подходит к каждой новой игре. В краткосрочном соревновании все равно идет чуть другая игра, это и физически, и психологически легче выдержать. У меня вообще была уверенность, что мы будем играть на «СКА-Арене», раз Матч звезд был там. Может, в следующем году это будет — я ведь не знаю всех нюансов», — приводит ТАСС слова Сафонова.

В четверг, 14 декабря «Россия 25» победила команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в первом туре Кубка Первого канала. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
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