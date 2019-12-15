Россия победила Финляндию в матче Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге. Слепышев сделал дубль

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России играла с командой Финляндии. Встреча прошла на стадионе футбольного «Зенита» — «Газпром Арена».

Россия одержала победу со счетом 2:0. Дубль сделал нападающий Антон Слепышев.

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Кубок Первого канала

Россия — Финляндия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (бол., Шипачев), 1:40 — 1:0. Слепышев — 3, 58:05 — 2:0.

Вратари: Сорокин — Туохимаа (58:06 — 59:30).

Штраф: 2 — 4.

Судьи: Пражак, Шир.

15 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы