Россия победила Финляндию в матче Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге. Слепышев сделал дубль
18:22
В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России играла с командой Финляндии. Встреча прошла на стадионе футбольного «Зенита» — «Газпром Арена».
Россия одержала победу со счетом 2:0. Дубль сделал нападающий Антон Слепышев.
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Кубок Первого канала
Россия — Финляндия — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Слепышев — 2 (бол., Шипачев), 1:40 — 1:0. Слепышев — 3, 58:05 — 2:0.
Вратари: Сорокин — Туохимаа (58:06 — 59:30).
Штраф: 2 — 4.
Судьи: Пражак, Шир.
15 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».
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