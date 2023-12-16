Сборная России сыграет с командой Белоруссии на Кубке Первого канала по хоккею 16 декабря

Сборная России сыграет с командой Белоруссии в рамках Кубка Первого канала по хоккею 16 декабря, в субботу. Начнется матч в 15.00 по московскому времени. Турнир проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Матч в прямом эфире можно посмотреть на официальных сайтах Первого канала и ФХР, а также в соцсети «ВКонтакте» в группе «Хоккей России» и официальных приложениях Первого канала. Игру сборной России бесплатно покажут в телевизионном эфире Первого канала.

Предновогодний турнир стартовал 14 декабря и завершится 17 декабря.

Расписание Кубка Первого канала смотрите на нашем сайте.

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