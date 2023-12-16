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Казахстан — «Звезды и ВХЛ»: смотреть трансляцию матча Кубка Первого канала в прямом эфире

Сборная Казахстана сыграет с командой «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала по хоккею 16 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николай Воеводин, главный тренер команды «Звезды и ВХЛ».
Фото ХК «Чайка»

Сборная Казахстана сыграет с командой «Звезды и ВХЛ» в рамках Кубка Первого канала по хоккею 16 декабря, в субботу. Турнир проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 11.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире можно посмотреть на официальных сайтах Первого канала и ФХР, а также в сообществе «Хоккей России» ВКонтакте и официальных приложениях Первого канала.

Планировалось, что в турнире примет участие китайская сборная, но они отказались. Вместо них выступит команда «Звезды и ВХЛ», в которую вошли игроки КХЛ и лучшие хоккеисты второй лиги России.

Расписание Кубка Первого канала смотрите на нашем сайте.

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
ВХЛ
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