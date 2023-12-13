Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты проведения и календарь игр
Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря
С 14 по 17 декабря состоится Кубок Первого канала по хоккею 2023. Турнир пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. «СЭ» публикует календарь игр. Время начала — московское.
Календарь Кубка Первого канала 2023 по хоккею
14 декабря, четверг
14.00. Белоруссия — Казахстан
18.30. Россия — Звезды и ВХЛ
15 декабря, пятница
Турнир по хоккею «3 на 3»
14.30. Россия — Казахстан
15.20. Белоруссия — Звезды и ВХЛ
16.10. Матч за 3 место
17.00. Финал
16 декабря, суббота
11.00. Казахстан — Звезды и ВХЛ
15.00. Россия — Белоруссия
17 декабря, воскресенье
11.00. Белоруссия — Звезды и ВХЛ
15.00. Россия — Казахстан
Трансляция будет на ТВ и официальном сайте Первого канала.
Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото
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