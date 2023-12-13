Ротенберг: «Китайский Минспорта запретил играть сборной Китая на Кубке Первого канала»

Главный тренер России 25 Роман Ротенберг рассказал, почему в Кубке Первого канала не примет участие сборная Китая.

«Сборная Китая ссылается на запрет на участие в Кубке Первого канала от своего Министерства спорта. Это все, что они нам сказали. Больше информации у нас нет», — сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.