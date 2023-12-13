Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 14:22

Ротенберг: «Китайский Минспорта запретил играть сборной Китая на Кубке Первого канала»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер России 25 Роман Ротенберг рассказал, почему в Кубке Первого канала не примет участие сборная Китая.

«Сборная Китая ссылается на запрет на участие в Кубке Первого канала от своего Министерства спорта. Это все, что они нам сказали. Больше информации у нас нет», — сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные России 25, Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.

Сборная Китая по хоккею
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
1
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Для чего Россия разгромила Чехию? Мнение Зислиса
Слэдж-хоккеиста преследуют за правду
На арене "Зенита" сыграют в хоккей. Видео
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг — об отсутствии Голдобина и Порядина в сборной: «Надо обращаться в «Спартак»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости