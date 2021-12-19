Тренер Финляндии был шокирован решением судей засчитать спорный гол России: видео

В конце третьего периода матча Кубка Первого канала Россия — Финляндия (2:3 ОТ) произошел спорный эпизод. Судьи засчитали взятие ворот сборной Финляндии, хотя игрок российской сборной мог мешать вратарю финнов на пятаке.

После долгих просмотров и совещаний чешский арбитр Мартин Франо, работающий в КХЛ, все же решил засчитать гол.

Это решение вызвало явное удивление у финской скамейки, а также главного тренера Юкки Ялонена.