Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Тренер Финляндии был шокирован решением судей засчитать спорный гол России: видео

18:27
Теги:

В конце третьего периода матча Кубка Первого канала Россия — Финляндия (2:3 ОТ) произошел спорный эпизод. Судьи засчитали взятие ворот сборной Финляндии, хотя игрок российской сборной мог мешать вратарю финнов на пятаке.

После долгих просмотров и совещаний чешский арбитр Мартин Франо, работающий в КХЛ, все же решил засчитать гол.

Это решение вызвало явное удивление у финской скамейки, а также главного тренера Юкки Ялонена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
В Америке собрали состав России на Олимпиаду: Овечкин и Малкин — в одном звене
Стал известен еще один симптом рака поджелудочной железы
1
Реклама