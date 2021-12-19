«Такой хорошей игры от нашей сборной я не видел давно!» Кожевников подвел итоги Кубка Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал второе место сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.

«Замечательное выступление нашей сборной! В таких играх, как со сборной Финляндии, моментов много не бывает. К своим моментам нужно относиться очень ответственно. Играли наши парни здорово, все получалось. Но свои моменты надо реализовывать, и тогда счет был бы другой. Если мы не забиваем, уверенность вратаря соперника растет. Мы пять лет уже не выигрываем домашний турнир, но такой хорошей игры от нашей сборной я не видел давно, не хватило реализации», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Сборная России проиграла сборной Финляндии (2:3 ОТ) в заключительном матче Кубка Первого канала. Финны стали победителями второго этапа Евротура.