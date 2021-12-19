Судьи засчитали неправильный гол сборной России в ворота Финляндии
В третьем периоде матча Кубка Первого канала Россия — Финляндия (2:3 ОТ), определившим победителя турнира, произошел спорный эпизод.
Бросок Вячеслава Войнова при розыгрыше численного преимущества позволил российской команде сравнять счет за три с небольшим минуты до конца третьего периода.
Насладимся же красотой шайбы Войнова в замедленной съёмке#RUSFIN #россиявмоемсердце pic.twitter.com/AnkXLxrdZ8— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
Во время броска нападающий Кирилл Марченко заехал коньком во вратарскую зону, задел вратаря Сятери, помешав ему переместиться во время броска российского защитника. По всем современным правилам хоккея такой гол засчитывать нельзя.
Чешский арбитр Мартин Франо, работающий в КХЛ, отменил взятие ворот сразу после того, как шайба влетела в сетку. Однако после видеопросмотра гол был засчитан, что могло привести к скандалу, если бы не победа финской сборной в овертайме матча и турнира в целом.
Есть гол! ??? 2:2#RUSFIN #россиявмоемсердце pic.twitter.com/q5iye8bjv5— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
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