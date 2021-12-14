Несколько игроков «Йокерита» исключены из заявки сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Защитники сборной Финляндии Никлас Фриман и Томми Кивисте, а также нападающие Калле Коссилла и Теему Турунен не выступят на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Все они представляют «Йокерит», который ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

Нападающий Юхани Тирвайнен из «Лулео» также пропустит турнир из-за болезни.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является сборная России.