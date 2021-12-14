Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Несколько игроков «Йокерита» исключены из заявки сборной Финляндии на Кубок Первого канала

21:27
Теги:

Защитники сборной Финляндии Никлас Фриман и Томми Кивисте, а также нападающие Калле Коссилла и Теему Турунен не выступят на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Все они представляют «Йокерит», который ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

Нападающий Юхани Тирвайнен из «Лулео» также пропустит турнир из-за болезни.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 15 по 19 декабря. Действующим победителем турнира является сборная России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Приравнивается к изнасилованию. Во французском спорте — новый секс-скандал
Диетолог назвал самый неподходящий алкогольный напиток для праздника
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное