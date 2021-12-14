Тренер вратарей сборной России: «Мы хотим посмотреть всех голкиперов на Кубке Первого канала»
18:50
Тренер вратарей сборной России Сергей Наумов прокомментировал игру голкиперов на Кубке Первого канала.
— Мы хотим посмотреть всех вратарей, — отметил Наумов. — Нет никакого секрета в этом. На данном этапе каждый матч серьезный для всех вратарей. У Самонова самый большой опыт международных встреч. У Ивана и Тимура он чуть меньше. Не совсем этично расставлять их на важные и неважные матчи. Для каждого он по-своему важен. Будем смотреть по ходу турнира.
С 15 по 19 декабря в Москве состоится очередной Кубок Первого канала-2021 — российский этап Еврохоккейтура. Сборная России сыграет с командами Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.
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