Тренер вратарей сборной России: «Мы хотим посмотреть всех голкиперов на Кубке Первого канала»

Тренер вратарей сборной России Сергей Наумов прокомментировал игру голкиперов на Кубке Первого канала.

— Мы хотим посмотреть всех вратарей, — отметил Наумов. — Нет никакого секрета в этом. На данном этапе каждый матч серьезный для всех вратарей. У Самонова самый большой опыт международных встреч. У Ивана и Тимура он чуть меньше. Не совсем этично расставлять их на важные и неважные матчи. Для каждого он по-своему важен. Будем смотреть по ходу турнира.

С 15 по 19 декабря в Москве состоится очередной Кубок Первого канала-2021 — российский этап Еврохоккейтура. Сборная России сыграет с командами Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.