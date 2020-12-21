Майоров отреагировал на победу сборной России на Кубке Первого Канала

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от победы национальной сборной на Кубке Первого Канала.

— Сделала ли сборная шаг вперед в игровом плане при Брагине?

— Я бы не ставил вопрос таким образом. После олимпиады в 2018 году в сборной сменилось 4 тренера: Воробьев, Кудашов, сейчас — Брагин. Она не стала чемпионом всей вселенной, чтобы восхвалять тренера. Да, команда играла хорошо, мне сборная понравилась, но я бы не стал сильно связывать это с тренером.

— Победа на Кубке Первого Канала — большой триумф для сборной?

— Пока нет. Скажем так: выигран бой, но все сражение еще впереди, и оно не выиграно.

— Способны ли мы таким составом бороться за победу на чемпионате мира?

— Это риторический вопрос, на него нет ответа. Мы не знаем, в каком составе приедут финны, шведы. Я не уверен, что у них будет тот состав, который выступал сейчас. У нас тоже будут изменения. В нынешней ситуации, когда НХЛ стартует в январе и, судя по последним новостям, им предстоит сыграть 56 игр, все непредсказуемо. Когда они будут их играть? А еще и чемпионат мира. Безусловно, шансы у нашей команды высокие. В число главных фаворитов турнира мы входим уверенно.

Напомним, сборная России победила на Кубке первого канала, одержав три победы — над Швецией (4:3 Б), Чехией (4:1) и Финляндией (5:1).

(Владимир Пушкарев)