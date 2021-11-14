В ФХР подтвердили, что сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подтвердил информация о том, что сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала.

«Сборная Канады сто процентов сыграет на Кубке Первого канала — это официальная информация. У нас уже есть письмо из федерации хоккея Канады. Они также готовятся к проведения Олимпийских игр и с НХЛ, и без нее. Если вы помните, то перед Олимпиадой в Пхенчане они также принимали участие в Кубке Первого канала, и тогда мы тогда победили в очном матче. У того турнира были самые высокие рейтинги за всю его историю. Для всех нас «Россия — Канада» — это хоккейная классика», — сказал Ротенберг.