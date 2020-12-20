Нападающий сборной России Андрей Кузьменко ответил на вопросы журналистов после победы над сборной Финляндией (5:1) на Кубке Первого канала.

— Забиваю по шайбе за матч? Здорово получается завершать, партнеры хорошо отдают, — сказал Кузьменко. — Это толчок, чтобы расти дальше и каждый день работать все больше и больше.

Ощущаю ли себя лидером сборной? У нас все игроки лидеры. Нет такого, чтобы кто-то брал больше на себя. Все четыре звена стараются добыть победу. Кто-то в одном матче забьет, кто-то в другом.

В сегодняшнем матче мы, прежде всего, отталкивались от своей игры. Если мы хорошо играем, то проблем не должно быть. Сегодня команда сыграла очень здорово, забили хорошие шайбы. Неплохо действовали в обороне, Самонов подтащил очередную игру. Спасибо ему.

Какой матч понравился больше всего? Наверное, первый со Швецией. Эмоции переполняли. Еще и у отца был день рождения — очень хотел забить.

Чемпионат мира? Не загадываю, что будет завтра и тем более в мае. О чемпионате мира вообще не думаю. Самое главное, как ты проведешь следующий день.

(Михаил Скрыль)