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Кубок Первого канала по хоккею: даты и участники турнира 2023 года

Кубок Первого канала-2023 в Санкт-Петербурге пройдет с 14 по 17 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 14 по 17 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на территории домашней арены СКА «Ледового дворца» пройдет Кубок Первого канала по хоккею.

На турнире выступят сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также команда Звезды и ВХЛ, которая будет составлена из игроков КХЛ и ВХЛ.

Изначально в Кубке Первого канала-2023 должна была выступить сборная Китая, но национальная команда отказалась от участия. Ее заменила сборная Звезд и ВХЛ. Команду возглавит Николай Воеводин.

Турнир откроется матчем Белоруссия — Казахстан 14 декабря, в четверг. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

На Кубке Первого канала сыграет сборная «России 25». Главным тренером команды является наставник СКА Роман Ротенберг.

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