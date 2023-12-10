Кубок Первого канала по хоккею: даты и участники турнира 2023 года

Кубок Первого канала-2023 в Санкт-Петербурге пройдет с 14 по 17 декабря

С 14 по 17 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на территории домашней арены СКА «Ледового дворца» пройдет Кубок Первого канала по хоккею.

На турнире выступят сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также команда Звезды и ВХЛ, которая будет составлена из игроков КХЛ и ВХЛ.

Изначально в Кубке Первого канала-2023 должна была выступить сборная Китая, но национальная команда отказалась от участия. Ее заменила сборная Звезд и ВХЛ. Команду возглавит Николай Воеводин.

Турнир откроется матчем Белоруссия — Казахстан 14 декабря, в четверг. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

На Кубке Первого канала сыграет сборная «России 25». Главным тренером команды является наставник СКА Роман Ротенберг.

ФХР объявила состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала