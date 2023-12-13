Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание и время начала матчей сборной России
Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет с 14 по 17 декабря
Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Первая игра для сборной России состоится 14 декабря против команды «Звезды и ВХЛ». «СЭ» публикует расписание национальной команды.
Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала
14 декабря, четверг
18.30. Россия — Звезды и ВХЛ
15 декабря, пятница
Турнир по хоккею «3 на 3»
14.30. Россия — Казахстан
16 декабря, суббота
15.00. Россия — Белоруссия
17 декабря, воскресенье
15.00. Россия — Казахстан
На турнире сборную России (до 25 лет) возглавляет функционер и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото
Новости