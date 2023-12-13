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Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание и время начала матчей сборной России

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет с 14 по 17 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Михаил Воробьев, игрок сборной России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кубок Первого канала по хоккею 2023 пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Первая игра для сборной России состоится 14 декабря против команды «Звезды и ВХЛ». «СЭ» публикует расписание национальной команды.

Расписание матчей сборной России на Кубке Первого канала

14 декабря, четверг

18.30. Россия — Звезды и ВХЛ

15 декабря, пятница

Турнир по хоккею «3 на 3»

14.30. Россия — Казахстан

16 декабря, суббота

15.00. Россия — Белоруссия

17 декабря, воскресенье

15.00. Россия — Казахстан

На турнире сборную России (до 25 лет) возглавляет функционер и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала по хоккею: даты, участники турнира 2023 года, новости, статьи и фото

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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