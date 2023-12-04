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Гребенкин заменит Джиошвили в сборной «России 25» на Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о заменах в составах команд на Кубке Первого канала.

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин получил вызов в сборную вместо форварда московского «Динамо» Максима Джиошвили, который получил повреждение. Кроме того, в национальную команду довызван голкипер «Адмирала» Сергей Иванов.

Также замена случилась в команде «Звезды и ВХЛ» — вместо нападающего Михаила Ильина («Северсталь») в турнире сыграет форвард «Молота» Егор Манин.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные «России 25», Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.

Источник: ФХР
Максим Джиошвили
Хоккей
Сборная России по хоккею
Никита Гребенкин
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